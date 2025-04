Foragido de alta periculosidade é recapturado durante a 2ª Operação Renorcrim

Arma apreendida na operação / Divulgação

Durante a tarde desta terça-feira (22), uma ação conjunta no âmbito da 2ª Operação Renorcrim resultou na recaptura de um criminoso foragido da Justiça e na apreensão de uma arma de fogo em Campo Grande, no bairro Aero Rancho. A operação foi conduzida por equipes do DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, com apoio da Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública), por meio da Diopi/MJSP (Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência).

O alvo da ação, de 37 anos, já era conhecido das autoridades por envolvimento em crimes graves, como roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Considerado de alta periculosidade, ele também possuía ligação direta com uma facção criminosa de atuação dentro e fora do sistema prisional.

Além do cumprimento do mandado de prisão por recaptura, o suspeito foi autuado em flagrante delito por posse ilegal de arma de fogo. Com ele, foi apreendida uma pistola da marca TISAS TURKIYE, modelo FATIH 13, calibre .380, carregada com oito munições intactas. A arma estava em sua posse no momento da abordagem policial.

Segundo as investigações, o criminoso estava foragido na cidade de Campinas (SP) e havia retornado a Mato Grosso do Sul há cerca de um mês para retomar atividades ilícitas. As autoridades apuram sua atuação como elo de ligação entre facções criminosas, o que eleva sua periculosidade e reforça a importância da ação policial.

O rapaz foi encaminhado ao DRACCO para os procedimentos legais relacionados à recaptura e à autuação em flagrante.

A ação integra a 2ª edição da Operação Renorcrim, uma ofensiva nacional da Rede Nacional de Unidades Especializadas de enfrentamento às Organizações Criminosas, coordenada pela Senasp/Diopi. A operação visa combater o avanço do crime organizado em todas as unidades da federação, com foco na prisão de lideranças e na descapitalização das facções.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul reforça que ações como essa representam um importante golpe contra o crime organizado e demonstram o compromisso das forças de segurança com a repressão qualificada e a proteção da sociedade.

