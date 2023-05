Foragido de Ribas do Rio Pardo por tentativa de assassinato é preso no Maranhão

Homem havia fugido para cidade natal / Foto: Divulgação

Um jovem de 25 anos foi preso com apoio da Delegacia de Polícia de Arari e Vitória do Mearim, no Maranhão, nesta quarta-feira, 17. O acusado de tentativa de homicídio estava foragido de Ribas do Rio Pardo desde 23 de maio do ano passado.

Conforme a Polícia Civil, o homem havia fugido para a cidade natal, interior do Maranhão. A investigação chegou ao paradeiro do acusado, onde houve êxito na prisão na manhã de hoje.

Desde então, havia o mandado de prisão em aberto pela tentativa de assassinato de um homem de 40 anos. Ele foi encaminhado para providências do judiciário.

Crime

O autor e vítima se desentenderam em uma conveniência da cidade, quando o jovem esfaqueou o rapaz diversas vezes.