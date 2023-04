Foragido do DF por estupro e feminicídio é preso em Corumbá

Homem será encaminhado para o DF / (Foto: Divulgação)

Foi preso nesta quarta-feira, 26, em Corumbá, o homem acusado de assassinar a Adriana dos Santos Leites, de 49 anos, e abandonar o corpo da vítima às margens da Estrada Parque Indústria e Abastecimento, em Águas Lindas de Goiás, no Distrito Federal. O rapaz de 40 anos estava foragido da justiça desde agosto do ano passado.

Conhecido como "Paulista", estava sendo procurado por diversos estados . A Polícia Civil investigava a localização dele, quando tiveram conhecimento de que estaria na cidade. Segundo a equipe, na abordagem, ele apresentou um nome falso, logo em seguida sendo identificado. O indivíduo foi conduzido até o 1°DP de Corumbá onde ficará à disposição da justiça.

Crime

Segundo a Polícia Civil do DF, Adriana foi encontrada com sinais de estrangulamento e perícia constatou o estupro no local do crime. A vítima havia desaparecido, mas a família não registrou boletim de ocorrência.

O acusado ainda é acusado de outra morte na cidade.