Foragido do nordeste por assassinato e roubos é preso escondido em MS

Um jovem de 23 anos acusado de assassinato e roubos em Alagoas, nordeste do Brasil, foi preso nesta sexta-feira (10) durante o cumprimento de mandado de prisão da Polícia Civil de Ivinhema.

Segundo a polícia, o nordestino havia fugido para Mato Grosso do Sul após matar um homem com um revólver na cidade de Arapicara. Após investigações, o esconderijo do acusado foi localizado.

O crime aconteceu no dia 9 de setembro de 2021. Além do mandado de prisão pelo crime de homicídio, constatou-se também existir mandado de prisão pelo crime de roubo, também com a utilização de arma de fogo.

A Polícia Civil de Ivinhema salienta a importância da participação da comunidade no combate ao crime, motivo pelo qual reforça que as denúncias anônimas poderão ser feitas por meio do “Whatsaap” da SIG (67- 99208-9491), garantindo-se o sigilo dos denunciantes.