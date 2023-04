Foragido do RS por torturar e matar esposa é preso em Paranhos

Foragido foi preso / Divulgação PCMS

Foragido do Rio Grande do Sul por torturar e matar a esposa, homem de 37 anos foi preso nessa terça-feira, dia 25, em Paranhos.

Após o crime, o autor fugiu com o filho do casal, um menino de 2 anos e estava escondido em Mato Grosso do Sul.

Conforme a Polícia Civil, uma denúncia foi realizada e os investigadores iniciaram as buscas até localizar o paradeiro do criminoso, que estava a poucos metros da fronteira com o Paraguai.

Os policiais realizaram monitoramento e conseguiram prender o indivíduo.

Assim que o mandado foi cumprido, os investigadores continuaram às buscas, percorrendo os lugares por onde o autor havia passado e conseguiram localizar a criança que estava desaparecida. O menino estava na casa de um terceiro desconhecido, na Vila Taquaperi, em um assentamento da cidade de Paranhos.

Após ter sido resgatado pelos policiais civis, a criança foi colocada sob tutela do Conselho Tutelar, para os procedimentos de encaminhamento para o Rio Grande do Sul, onde deverá ser reintegrada à família.

O preso se encontra à disposição da Justiça.