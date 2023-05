Foragido e acusado de estupro de vulnerável é preso em Bataguassu

PM prendeu suspeito / Divulgação

Foragido da justiça de 48 anos foi preso na tarde desta sexta-feira, dia 19, sob a acusação de estupro de vulnerável no Assentamento Montana, em Bataguassu.

Sgundo o Jornal da Nova, policiais realizavam patrulhamento pelo Assentamento Montana, momento que ao passarem em frente a um dos lotes, visualizaram o indivíduo suspeito e realizaram a abordagem.



Durante a checagem no sistema policial, constatou-se que o homem estava com mandado de prisão a cumprir, expedido pela Comarca de Brasilândia, condenado pelo crime de estupro de vulnerável.



Ele foi preso e apresentado à Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição do Poder Judiciário.