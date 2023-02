Foragido é morto pela PM após invadir casas e ameaçar moradores

Rua ficou interditada / (Foto: Reprodução/Campo Grande News)

Maicol da Rosa, de 45 anos, foi morto após ser baleado pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (23) no bairro Noroeste, em Campo Grande. Ele estava foragido do sistema penitenciário e teria invadido diversas casas durante fuga e ameaçar os policiais com faca.

O homem estaria ameaçando os moradores no final da manhã, quando a PM foi acionada no período da tarde. Após ser visto, ele passou a fugir e entrar em casas da Rua Baluarte, conforme o site Campo Grande News.

Ele estaria armado com uma faca e ameaçou os policiais. Foram feitos então disparos de bala de borracha, mas ainda assim Maicol continuou com as ameaças. Com isso, foram feitos ao menos dois disparos de pistola .40 que atingiram o homem.

Ainda segundo o site, Maicol foi socorrido pela PM, mas acabou morrendo quando chegou no CRS (Centro Regional de Saúde) Tiradentes. A companheira do homem foi levada para a 3ª Delegacia de Polícia Civil como testemunha.

O casal estaria morando junto há cerca de duas semanas. Ele estava foragido do Presídio da Gameleira cumprindo as passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, roubo e furto.