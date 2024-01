Foragido é preso na Bolívia um ano após matar esposa em Corumbá

Delegacia de Corumbá / Polícia Civil

Procurado pela Interpol (Polícia Internacional), um homem de 36 anos será extraditado ao Mato Grosso do Sul após ser preso na Bolívia, um ano e quatro meses após matar a esposa em Corumbá.

Segundo a Polícia Civil, a prisão aconteceu no dia 5 de janeiro e aguarda o homem em solo brasileiro. Ele responderá pelo crime de feminicídio e outros crimes praticados no país, como tráfico de drogas e falsa identidade.

De acordo com as investigações feitas pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Corumbá, no dia 31 de dezembro de 2022, o autor efetuou disparos de arma de fogo contra sua companheira, após discussões motivadas por ciúmes. Em seguida, ele teria levado a vítima para o hospital, praticamente a jogando do carro, e fugido.

No decorrer do Inquérito, a equipe constatou que ele tinha mandado de prisão em aberto por condenação de tráfico de drogas em Miranda e utilizava identidades falsas para se fugir da polícia, além de constantemente mudar de residência, morando em diversos estados do Brasil e também outros países.

“Durante a investigação, que contou com amplo aparato tecnológico e policial, constatou-se que o autor possivelmente teria se evadido para Santa Cruz de lá Sierra, na Bolívia, e estaria ali residindo. Sendo assim, a Polícia Civil representou junto ao Poder Judiciário pela difusão vermelha do Mandado de Prisão do autor para que este fosse incluído na lista da Interpol e pudesse ser preso, mesmo estando em país estrangeiro, e posteriormente, ser extraditado para responder ao crime cometido no Brasil”.

O rapaz foi preso na cidade de Santa Cruz de la Sierra, que fica a aproximadamente 8 horas da cidade onde aconteceu o feminicídio.