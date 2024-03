Foragido há mais de 10 anos é preso em Ponta Porã

Delegacia de Ponta Porã / Divulgação

A Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul efetuou a recaptura de um foragido conhecido como "Federal", no sábado, 30, após mais de uma década em fuga da justiça. A prisão ocorreu em Ponta Porã, realizada pelas equipes da 1ª Delegacia da cidade.

"Federal" evadiu-se em 2013, durante uma operação realizada por cinco indivíduos armados, os quais o resgataram da unidade policial junto com outros dez detentos.

Com 33 anos de idade, o criminoso acumulava três mandados de prisão em aberto do Estado de São Paulo, relacionados a crimes de tráfico de drogas e uso de documentos falsos. Sua detenção foi possível graças à diligência e dedicação dos policiais civis da 1ª Delegacia de Ponta Porã, os quais conduziram uma investigação meticulosa para localizá-lo e capturá-lo.