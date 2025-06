Foragido por 14 anos por tentativa de homicídio é preso em MS

Polícia Civil de Paranaíba / PCMS

O foragido foi localizado após os investigadores receberem informações de que ele teria se deslocado recentemente para a cidade de Paranaíba. A partir dessas informações, foram iniciadas diligências que culminaram na prisão do suspeito. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva expedido desde 2011, em decorrência de uma tentativa de homicídio registrada em Aparecida do Taboado.

Relembre o caso

O crime ocorreu em 8 de maio de 2011, por volta das 16h30, na Rua Manoel Nunes Cardoso, no bairro Jardim Santo Antônio, em Aparecida do Taboado. Na ocasião, o homem, armado com um revólver calibre 38 niquelado, tentou matar dois homens. Segundo as investigações, ele se aproximou de uma das vítimas que trafegava de bicicleta com a filha pequena, sacou a arma e disparou. O primeiro tiro não atingiu o alvo, mas acertou um segundo homem, que estava em frente à sua casa. Em seguida, o suspeito efetuou novos disparos, atingindo o primeiro homem no braço e abdômen. Após a ação, fugiu em uma motocicleta.

Na época, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do autor, com parecer favorável do Ministério Público e decreto judicial expedido ainda em 2011. Desde então, ele permanecia foragido.

Prisão

A prisão do acusado foi possível graças ao trabalho integrado entre as unidades da Polícia Civil de Paranaíba e Aparecida do Taboado. A ação reflete o comprometimento das forças de segurança na execução de mandados judiciais e no combate à impunidade, mesmo após mais de uma década dos crimes cometidos.

A Polícia Civil destacou que a prisão representa um avanço significativo na resposta às vítimas e à sociedade, reforçando o empenho contínuo das autoridades em responsabilizar autores de crimes graves, independentemente do tempo decorrido.

