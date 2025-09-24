Acessibilidade

24 de Setembro de 2025 • 19:01

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Foragido por estuprar a filha de 7 anos é preso em Jardim

O suspeito havia fugido do município após tomar conhecimento da denúncia

Redação

Publicado em 24/09/2025 às 16:32

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Polícia Civil de Jardim / PCMS

A Delegacia de Atendimento à Mulher de Jardim cumpriu, na tarde de terça-feira (23), mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão contra homem investigado por estuprar a própria filha adolescente. O suspeito havia fugido do município após tomar conhecimento da denúncia.

A investigação começou na sexta-feira (19), quando Conselho Tutelar e tia da adolescente procuraram o plantão policial. Conforme relato, os abusos teriam ocorrido desde os 7 anos.

Leia Também

• Motociclista morre após acidente que deixou filha ferida em Jardim

• Jardim decreta corte de gastos para manter equilíbrio fiscal

Diante da gravidade, a equipe da Polícia Civil representou pela prisão preventiva (medida cautelar para garantir a ordem pública) e por buscas na casa do investigado e de familiares. Após diligências contínuas, os policiais localizaram o suspeito e cumpriram a ordem judicial.

Durante as buscas foram apreendidos celulares e pen drives de propriedade do investigado. O material será encaminhado à perícia. O homem encontra-se custodiado e à disposição da Justiça.

O caso é apurado como estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal).

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!


Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Homem condenado por furto é preso em Aquidauana

Polícia

Mulher é resgatada após dois meses em cárcere privado pelo companheiro

Polícia

Homem é preso com 22,5 kg de maconha em ônibus na BR-262

Droga foi localizada dentro da bagagem do passageiro após fiscalização da polícia

Policial

Polícia prende suspeito de roubo qualificado contra casal de idosos em Corumbá

Publicidade

Policial

Ciclista é encontrado morto com tiros nas costas em Sidrolândia

ÚLTIMAS

Serviços

Família mantém busca por jovem de 23 anos desaparecido em Campo Grande

Estudante de Engenharia de Produção sofre de esquizofrenia e foi visto pela última vez no bairro Amambaí

Saúde

Anvisa proíbe venda de café torrado, whey e suplementos

Produtos não podem ser fabricados nem comercializados

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo