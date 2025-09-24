Foragido por estuprar a filha de 7 anos é preso em Jardim

Polícia Civil de Jardim / PCMS

A investigação começou na sexta-feira (19), quando Conselho Tutelar e tia da adolescente procuraram o plantão policial. Conforme relato, os abusos teriam ocorrido desde os 7 anos.

A Delegacia de Atendimento à Mulher de Jardim cumpriu, na tarde de terça-feira (23), mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão contra homem investigado por estuprar a própria filha adolescente. O suspeito havia fugido do município após tomar conhecimento da denúncia.

Diante da gravidade, a equipe da Polícia Civil representou pela prisão preventiva (medida cautelar para garantir a ordem pública) e por buscas na casa do investigado e de familiares. Após diligências contínuas, os policiais localizaram o suspeito e cumpriram a ordem judicial.

Durante as buscas foram apreendidos celulares e pen drives de propriedade do investigado. O material será encaminhado à perícia. O homem encontra-se custodiado e à disposição da Justiça.

O caso é apurado como estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal).

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!



