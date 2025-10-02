Acessibilidade

02 de Outubro de 2025

Polícia

Foragido por estupro da filha em MS é preso em SP

O crime ocorreu em 2016

Redação

Publicado em 02/10/2025 às 19:00

Delegacia de Inocência / PCMS

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, em Guaraçaí, um homem condenado a 23 anos de prisão por estupro de vulnerável. A ação foi realizada após solicitação da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, responsável pela investigação do caso. O crime ocorreu em 2016, no município de Inocência.

Segundo a investigação, o homem abusou sexualmente da própria filha, que tinha 13 anos na época. Em depoimento especial, a vítima relatou que os abusos começaram quando ela tinha cinco anos e voltaram a ocorrer entre os 11 e 12 anos.

O autor, que estava foragido desde fevereiro deste ano, teve a prisão decretada pela Justiça após trabalho investigativo da Delegacia de Polícia de Inocência. Ele foi localizado e preso por policiais civis da delegacia de Guaraçaí (SP).

O homem permanece preso e à disposição do Poder Judiciário. Ele deve ser transferido para Mato Grosso do Sul, onde cumprirá a pena.

