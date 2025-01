Foragido por estupro de vulnerável é preso em Ivinhema

SIG de Ivinhema / Divulgação

Na tarde de segunda-feira, 6, a Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG) de Ivinhema, prendeu um homem de 46 anos, condenado por estupro de vulnerável.

A equipe policial tomou conhecimento de que um indivíduo, condenado a 23 anos de prisão por estupro de vulnerável, ocorrido na cidade de Colorado/PR, estaria escondido em Ivinhema.

Foram realizadas diligências que identificaram o possível endereço do autor, sendo uma residência localizada no bairro Vitória. Com o confirmação de que o homem estava no local, a equipe realizou a captura dando cumprimento ao mandado de prisão.

Após passar por audiência de custódia, o autor foi encaminhado ao presídio local.