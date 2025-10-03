Foragido por estupro é preso em Campo Grande

Ele foi encaminhado para a delegacia / PCMS

Um homem de 59 anos foi preso, nesta sexta-feira, 3, após ser localizado pela Polinter-MS (Delegacia Especializada de Polinter e Capturas), em Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, o homem estava foragido desde 2021 pelo crime de estupro de vulnerável, ocorrido em 2011. Ele foi condenado a nove anos de prisão.

O indivíduo foi conduzido à sede da Polinter e, após a comunicação do cumprimento do mandado de prisão, foi encaminhado à carceragem da DERF (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos), onde permanece à disposição da Justiça.

