03 de Outubro de 2025 • 22:54

Polícia

Foragido por estupro é preso em Campo Grande

Homem foi condenado a 9 anos de prisão

Redação

Publicado em 03/10/2025 às 21:00

Ele foi encaminhado para a delegacia / PCMS

Um homem de 59 anos foi preso, nesta sexta-feira, 3, após ser localizado pela Polinter-MS (Delegacia Especializada de Polinter e Capturas), em Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, o homem estava foragido desde 2021 pelo crime de estupro de vulnerável, ocorrido em 2011. Ele foi condenado a nove anos de prisão.

O indivíduo foi conduzido à sede da Polinter e, após a comunicação do cumprimento do mandado de prisão, foi encaminhado à carceragem da DERF (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos), onde permanece à disposição da Justiça.

Cidades

Corumbá recebe unidade móvel de gastronomia para cursos gratuitos do setor

As aulas serão realizadas na Unidade Móvel de Gastronomia, instalada no Porto Geral

Saúde

Povo das Águas atende ribeirinhos do Taquari a partir da terça-feira

A programação inclui atendimento a diversas comunidades, com serviços públicos voltados à saúde, assistência social e educação

