Foragido por estupro em Minas Gerais é preso em MS

Homem foi condenado a 15 anos de prisão
Homem foi levado para delegacia / Divulgação
A equipe da Derf (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos) prendeu, nesta terça-feira, 30, um homem de 50 anos de idade, que estava foragido da justiça de Minas Gerais. Ele foi condenado a mais de 15 anos de reclusão, por crime de estupro de vulnerável, ocorrido em Frutal.
Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu durante investigações relacionadas à repressão de crimes patrimoniais. Os policiais localizaram o autor no Bairro Santo Amaro, em Campo Grande.
Ele foi capturado e levado para a DERF, onde está à disposição da justiça.
