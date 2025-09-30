Acessibilidade

30 de Setembro de 2025 • 15:41

Polícia

Foragido por estupro em Minas Gerais é preso em MS

Homem foi condenado a 15 anos de prisão

Redação

Publicado em 30/09/2025 às 14:14

Atualizado em 30/09/2025 às 14:15

Homem foi levado para delegacia / Divulgação

A equipe da Derf (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos) prendeu, nesta terça-feira, 30, um homem de 50 anos de idade, que estava foragido da justiça de Minas Gerais. Ele foi condenado a mais de 15 anos de reclusão, por crime de estupro de vulnerável, ocorrido em Frutal.

Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu durante investigações relacionadas à repressão de crimes patrimoniais. Os policiais localizaram o autor no Bairro Santo Amaro, em Campo Grande.

Ele foi capturado e levado para a DERF, onde está à disposição da justiça.

