Foragido por homicídio é preso em Campo Grande

Equipe do GOI / Divulgacão

A equipe do GOI (Grupo de Operações e Investigações) prendeu no sábado, 16, um homem de 45 anos foragido do sistema prisional. O detento estava escondido no bairro Itamaracá, em Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, o homem estava evadido do sistema prisional onde cumpria pena de um crime de homicídio, que aconteceu em 2007, na zona rural da cidade. Na época dos fatos, ele e mais um segundo autor mataram Joel Bezerra Lima, de 53 anos, com vários golpes de “ponteiro pára-raios” após uma discussão. A vítima foi a óbito no local e os autores a enterraram nos fundos de um barracão.

Ontem, uma equipe do GOI foi informada que ele poderia estar econdido no Bairro Itamaracá e foi até o local para averiguar. Ao avistar os policiais o indivíduo tentou fugir, mas foi localizado em cima do telhado do imóvel vizinho.

Os policiais civis o prenderam e o conduziram para a DEPAC CEPOL (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada). Posteriormente ele será recambiado para o sistema penitenciário, para que possa cumprir a pena pelo crime cometido.