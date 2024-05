Foragido por homicídio é preso em Ivinhema

Polícia Civil de Ivinhema / Divulgação

A Polícia Civil, através da delegacia de Ivinhema, prendeu nesta sexta-feira, 3, um homem de 36 anos que estava fugido. Ele foi condenado por homicídio, após matar uma pessoa a tiros. Durante o cumprimento da pena, ele fugiu, e por isso foi decretada sua prisão preventiva.

Até o momento da prisão, o homem era considerado foragido. Ele será levado para o presídio local para cumprir o restante de sua pena.

A Polícia Civil destaca a importância da colaboração da comunidade no combate ao crime. As denúncias podem ser feitas anonimamente pelo WhatsApp da SIG (67- 99208-9491), com garantia de sigilo.