Foragido por homicídios é preso em esconderijo em zona rural de Ladário

Homem foi preso / Divulgação

Na manhã desta quarta-feira, 15, a Polícia Civil, através da Delegacia de Ladário, em operação conjunta com o GARRAS, realizou a prisão de um homem de 42 anos, condenado por tentativa de homicídio ocorrida em 2012. Além disso, o homem é acusado de um homicídio no final do ano passado, na cidade de Ladário, e de outras duas tentativas de homicídio, demonstrando sua periculosidade.

A investigação, conduzida pelo SIG (Setor de Investigações Gerais), monitorou informações sobre o paradeiro do suspeito, que estava escondido na zona rural do município. Com o apoio do GARRAS, os policiais conseguiram localizá-lo e efetuar sua prisão.

Após a detenção, o homem foi encaminhado para as providências legais na Unidade Policial, onde ficará à disposição da Justiça. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes dos crimes.

A Polícia Civil destaca que continuará combatendo o crime de forma firme e constante. Além disso, reforça a importância do disque-denúncia da Delegacia de Ladário, onde a população pode denunciar qualquer atividade criminosa através do número 67 3226-1090, com garantia de sigilo.