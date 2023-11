Foragido por matar o namorado da ex no Ceará é preso em Deodápolis

Homem preso em MS / Divulgação/PC

Um homem de 48 anos foi preso pela Polícia Civil e Militar de Deodápolis na noite desta segunda-feira, 27. O rapaz estava foragido da justiça por homicídio na cidade de Tabuleiro do Norte, no Ceará.

Segundo a Polícia Civil, a prisão foi efetuada após pedido de cooperação enviado à Deodápolis pela delegacia de Tabuleiro. O crime aconteceu no dia 31 de agosto de 2023, quando o autor, inconformado com o fim do relacionamento, matou a facadas o namorado da ex-companheira, Francisco Leão de Melo, de 56 anos. Alguns dias após o fato ele chegou a se apresentar à polícia, mas ficou em liberdade aguardando decisão da justiça. Porém, tempos depois teve sua prisão decretada e desde então estava foragido.

Nesta semana, a Delegacia de Polícia Civil de Tabuleiro do Norte recebeu a informação de que possivelmente o foragido estivesse em Deodápolis. Imediatamente a equipe entrou em contato com a Delegacia do município e, assim que receberam as informações, os investigadores fizeram diligências e confirmaram o paradeiro do autor, que foi capturado. Ao ser preso, o homem confessou o crime e agora está à disposição da justiça.

O delegado de Deodápolis, Anderson Guedes de Farias, destacou que o trabalho conjunto entre as forças de segurança do país é fundamental para a resolução de casos como este. “A cooperação entre as polícias é muito importante, sobretudo em casos em que os autores migram de um estado para o outro acreditando que vão ficar impunes. Ontem, quando recebemos da Polícia Civil do Ceará a solicitação de auxílio, imediatamente os investigadores saíram em diligência, confirmaram os fatos e, com o auxílio da PM – que também tem sido muito parceira em nossas ações – lograram êxito nessa prisão”, disse.