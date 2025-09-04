Foragido por roubo e tráfico é preso com identidade falsa em MS

Vítima estaria recebendo ameaças de morte, além de ser agredida fisicamente / PCMS

A prisão foi resultado de uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. A investigação começou após uma ocorrência de violência doméstica, na qual a vítima, ex-companheira do autor, relatou ameaças de morte e agressões físicas.

Um homem foragido da Justiça de Santa Catarina, com mandado de prisão por roubo, tráfico de drogas e organização criminosa, foi preso nesta semana em Ponta Porã. Ele usava documentos falsos para tentar evitar a identificação.

Com base nas informações fornecidas, equipes da Força Tática da PM, da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), da 1ª e 2ª Delegacias de Polícia de Ponta Porã conseguiram identificar e localizar o suspeito.

A mulher solicitou medidas protetivas de urgência e será acompanhada pela rede de proteção. Já o preso foi encaminhado para o sistema prisional e está à disposição da Justiça para cumprimento da pena.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!