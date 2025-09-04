Foragido por roubo e tráfico é preso com identidade falsa em MS

Homem procurado em Santa Catarina foi capturado em Ponta Porã
Vítima estaria recebendo ameaças de morte, além de ser agredida fisicamente / PCMS
Um homem foragido da Justiça de Santa Catarina, com mandado de prisão por roubo, tráfico de drogas e organização criminosa, foi preso nesta semana em Ponta Porã. Ele usava documentos falsos para tentar evitar a identificação.
A prisão foi resultado de uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. A investigação começou após uma ocorrência de violência doméstica, na qual a vítima, ex-companheira do autor, relatou ameaças de morte e agressões físicas.
Com base nas informações fornecidas, equipes da Força Tática da PM, da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), da 1ª e 2ª Delegacias de Polícia de Ponta Porã conseguiram identificar e localizar o suspeito.
A mulher solicitou medidas protetivas de urgência e será acompanhada pela rede de proteção. Já o preso foi encaminhado para o sistema prisional e está à disposição da Justiça para cumprimento da pena.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
Ação ocorreu após monitoramento de endereço denunciado como ponto de venda de entorpecentes
Economia
Empresas ficam proibidas de expandir as rotas conjuntas até decisão
Saúde
Leilão está marcado para dezembro e prevê investimento de R$ 5,6 bi
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS