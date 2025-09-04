Acessibilidade

04 de Setembro de 2025 • 19:07

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Foragido por roubo e tráfico é preso com identidade falsa em MS

Homem procurado em Santa Catarina foi capturado em Ponta Porã

Redação

Publicado em 04/09/2025 às 17:58

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Vítima estaria recebendo ameaças de morte, além de ser agredida fisicamente / PCMS

Um homem foragido da Justiça de Santa Catarina, com mandado de prisão por roubo, tráfico de drogas e organização criminosa, foi preso nesta semana em Ponta Porã. Ele usava documentos falsos para tentar evitar a identificação.

A prisão foi resultado de uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. A investigação começou após uma ocorrência de violência doméstica, na qual a vítima, ex-companheira do autor, relatou ameaças de morte e agressões físicas.

Leia Também

• Polícia prende foragido por estupro de vulnerável em Corumbá

• Polícia Civil prende foragido condenado por furto em Aquidauana

• Motocicleta "dublê" é localizada em menos de 24h e foragido é preso

Com base nas informações fornecidas, equipes da Força Tática da PM, da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), da 1ª e 2ª Delegacias de Polícia de Ponta Porã conseguiram identificar e localizar o suspeito.

A mulher solicitou medidas protetivas de urgência e será acompanhada pela rede de proteção. Já o preso foi encaminhado para o sistema prisional e está à disposição da Justiça para cumprimento da pena.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

PRF recupera veículo furtado e com placas falsas na BR-267

Polícia

PRF apreende mais de 7 toneladas de maconha em Maracaju

Polícia

Dois são presos por tráfico de drogas em operação em Maracaju

Ação ocorreu após monitoramento de endereço denunciado como ponto de venda de entorpecentes

Polícia

Corpo de homem é encontrado dentro de carro às margens da BR-463 de MS

Publicidade

Polícia

Empresário transfere R$ 1 milhão por engano e tem valor recuperado em Dourados

ÚLTIMAS

Economia

Cade dá 30 dias para Gol e Azul detalharem acordo de cooperação

Empresas ficam proibidas de expandir as rotas conjuntas até decisão

Saúde

Governo publica edital da PPP do Hospital Regional de MS

Leilão está marcado para dezembro e prevê investimento de R$ 5,6 bi

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo