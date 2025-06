Foragido por roubo em MS é preso no Paraguai

Delegacia de Ponta Porã / Divulgação/PCMS

Na tarde de sexta-feira (20), agentes da polícia de Bella Vista Norte, localizada no Departamento de Amambay, no Paraguai, prenderam um brasileiro de 20 anos que estava foragido da justiça. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por roubo qualificado, relacionado a um assalto ocorrido em uma loja de celulares.

O crime foi registrado em 11 de julho de 2023, na cidade de Bela Vista, no estado de Mato Grosso do Sul. A Polícia Civil brasileira, por meio do seu Departamento de Investigação Criminal, repassou informações às autoridades paraguaias indicando que o suspeito poderia estar residindo em Bella Vista Norte, de acordo com o Jornal Midiamax.

Após diligências e investigações, os policiais conseguiram localizá-lo enquanto ele caminhava por uma via pública da cidade. Durante a abordagem, foi confirmada, em contato com a Polícia Civil do MS, a existência de um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça.

