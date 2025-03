Foragido por trÃ¡fico Ã© preso em Jardim

Divulgação Polícia Civil

A Polícia Civil, por meio da equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia de Jardim, realizou, nesta segunda-feira (3), o cumprimento de mandado de prisão preventiva contra um homem de 35 anos, que estava foragido da Justiça.

O detido era alvo de investigações conduzidas pela Polícia Civil pelo crime de tráfico de drogas.

Além disso, constava contra ele a quebra de medidas judiciais, uma vez que havia violado o monitoramento eletrônico ao remover sua tornozeleira, situação que reforçou a necessidade da decretação de sua prisão preventiva.

A captura ocorreu nas imediações do hospital de Jardim, onde a equipe do SIG, após diligências investigativas, conseguiu localizá-lo e proceder com sua identificação e detenção imediata.

O cumprimento do mandado foi realizado de forma estratégica e sem incidentes, garantindo a segurança da operação.