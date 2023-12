Foragidos são presos pela Polícia Civil de Aquidauana

Polícia Civil de Aquidauana / Foto: Divulgação

A Polícia Civil de Aquidauana prendeu nos últimos dias três homens foragidos da justiça, acusados por diversos crimes, entre estupro, lesão corporal, violência doméstica e fuga do semiaberto.

O primeiro, de 28 anos, estava com um mandado criminal em aberto pelos delitos de furto e ameaça. O segundo, de 31 anos, por sua vez, possuía dois mandados, um relacionado a pensão alimentícia e outro de prisão preventiva pelo crime de estupro em contexto de violência doméstica.

Um rapaz, de 37 anos, estava com o mandado de prisão é referente a crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito de violência doméstica. Outro de 31 anos foi recapturado por estar evadido do regime semiaberto.

"Colabore com a investigação e denuncie possíveis crimes através do Disque Denúncia do SIG da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana. Se você possui informações não hesite em entrar em contato pelo número (67) 99125-1566. Sua participação é fundamental para mantermos nossa comunidade segura e livre de atividades criminosas".