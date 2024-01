Força Nacional irá atuar contra o tráfico internacional em MS

Efetivo da Segurança Nacional

Foi autorizado o emprego da Força Nacional em Mato Grosso do Sul, pelo ministro da Justiça Flávio Dino, no combate ao tráfico de drogas e de armas, em caráter episódico e planejado, até dia 3 de maio. A determinação foi publicada hoje no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (12), e ocorre em apoio à Polícia Federal.

Segundo o Campo Grande News, a Força Nacional também irá atuar nos “serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”.

O contingente a ser usado obedecerá planejamento definido pela diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional e do Ministério da Justiça, em articulação com órgãos de segurança em MS.

O emprego da Força Nacional nas ações de combate ao narcotráfico é recorrente nas fronteiras em MS. Além disso, as equipes também atuam em áreas de conflito entre indígenas e produtores rurais, como Dourados, Naviraí e Iguatemi.