Força-tarefa surpreende pescadores em ponto de decoada no rio Paraguai

Infratores fugiram do local / Foto: Divulgação

Policiais Militares Ambientais e Polícia Federal de Corumbá realizam fiscalização conjunta no rio Paraguai, especialmente monitorando os cardumes onde surgem os pontos com o fenômeno decoada. Na manhã de domingo, 30, pescadores foram surpreendidos e seis barcos detidos pela equipe.

Os policiais perceberam as embarcações, logo, os pescadores infratores fugiram pela vegetação margeando o rio, abandonando embarcações, pescado e petrechos ilegais. Não foi possível deter nenhuma das pessoas, porém foram apreendidos seis barcos de alumínio, dois remos e um motor, três anzóis de galho, oito linhadas, um peixe da espécie jurumpensem e um piau-três-pintas, ambos abaixo da medida permitida por lei.

O pescado será doado para instituições filantrópicas. Os Policiais continuam em vigilância no local. O material foi recolhido ao quartel da PMA e a Polícia Federal investigará a autoria do crime ambiental.

O fenômeno natural surge com a cheia no Pantanal e a fiscalizam tende a prevenir a pesca predatória, , especialmente, devido a diminuição do oxigênio provocada pela decoada, mesmo os peixes que resistem, ficam extremamente vulneráveis à captura.