Força Tática captura foragido da justiça em Corumbá

Força Tática encontrou o foragido / Divulgação

A Polícia Militar capturou um foragido da Justiça no bairro Maria Leite, em Corumbá. A prisão foi realizada nesta quinta-feira, dia 20.

Segundo a PM, uma equipe da Força Tática fazia em rondas pelo bairro quando viu o individuo com a tornozeleira eletrônica. Como era de madrugada, o indivíduo já não podia mais estar perambulando pelas ruas.

Foi realizada a abordagem do mesmo e nada de ilícito foi encontrado, porém, ao ser checado no sistema SIGO foi constatado que estava evadido do sistema prisional.

Diante dos fatos, o autor foi encaminhado para delegacia.