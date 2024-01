Força Tática em Jardim prende autor de tentativa de furto e de dano a comércio

No dia 17 de janeiro (terça-feira), por volta das 01h, a guarnição da Força Tática de Jardim, prendeu o autor de tentativa de furto e de dano a comércio.

Os militares foram acionados para averiguar uma tentativa de furto em um comércio na cidade.

Ao perceber a presença dos policiais militares no local indicado, o suspeito empreendeu fuga pelas ruas da cidade, invadindo uma residência na tentativa de ser esconder da guarnição.

Com a permissão do morador, os policiais entraram no imóvel, encontrando o autor escondido no quintal, portando um aparelho celular e um alicate. No comércio, foi constatado o dano na porta dos fundos, onde o autor forçava na tentativa de invadir o local.

Diante dos fatos, o autor, um homem de 48 anos, recebeu voz de prisão e foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Jardim, para as providências cabíveis.