Força Tática prende dono de boca de fumo em Anastácio

Homem foi preso / Divulgação

Suspeito de ser dono de uma boca de fumo foi preso pela Força Tática no bairro Independência, em Anastácio na noite dessa segunda-feira, dia 21.

Conforme o boletim de ocorrência, a PM vem recebendo diversas denúncias sobre a venda de drogas no local e em patrulhamento nas imediações uma mulher de 32 anos foi flagrada saindo da casa.

Durante a abordagem ela ficou nervosa, e deixou cair uma trouxa de pasta base de cocaína. A Polícia encontrou com ela, também, um cachimbo artesanal e um isqueiro.

A suspeita afirmou que adquiriu a droga em troca de serviços domésticos de faxina na casa do suspeito. Em contato com o suspeito, ele informou que estaria morando na casa há 30 dias com a amásia, recém-operada de um parto cesariana. O suspeito já possui condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Questionado a respeito dos entorpecentes, o suspeito confessou que pagou a mulher com a droga. Foi localizado em cima do telhado da varanda da casa dele um invólucro

plástico contendo no seu interior 16 paradinhas de pasta base de cocaína idênticas às localizadas com a suspeita pesando aproximadamente 3.32g, já no quarto foi localizado um

invólucro plástico contendo no seu interior 21 paradinhas de cocaína e R$20,00.



Diante dos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio-MS.