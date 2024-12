Força Tática prende homem por porte ilegal de arma de fogo em Jardim

Divulgação/ PM

Na noite de domingo (1º), por volta das 22h15, a equipe da Força Tática de Jardim realizou a prisão de um homem de 31 anos por porte ilegal de arma de fogo em um comércio da cidade.



A ação começou após uma denúncia anônima informar que um indivíduo trajando camisa preta e calça jeans azul estaria portando uma arma de fogo na cintura. Os policiais militares foram ao local indicado e identificaram o suspeito. Durante a abordagem, foi encontrado em sua cintura um revólver calibre .38, carregado com quatro munições intactas.



Questionado sobre a posse da arma, o homem não apresentou a documentação legal e alegou portar o revólver para fins de defesa pessoal.



Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com a arma apreendida, para a Delegacia de Polícia Civil de Jardim, onde o caso segue sob investigação e as providências legais serão tomadas.