Força Tática recupera bicicleta roubada em Corumbá

A bike foi recuperada / Divulgação

A equipe da Força Tática da Polícia Militar de Corumbá recuperou uma bicicleta, de cor preta. O suspeito fugiu ao perceber a presença dos policiais, pela rua Senador Paulino Lopes da Costa.

Segundo o Diário Corumbaense, o rapaz que estava com a bike teria roubado o objeto minutos antes.

Conforme as vítimas, rapaz de 19 anos e mulher, de 30 anos, eles transitavam com a bicicleta pela via, quando homem, que usava camisa vermelha, magro e de estatura média, se aproximou e anunciou o roubo, dando a entender que estava armado.

Depois do assalto, as vítimas chamaram a Polícia Militar, que realizou buscas pela área e viram um indivíduo com a bicicleta, que tinha as mesmas características, andando pela mesma rua, com a camiseta vermelha nas mãos. Ao notar a presença da viatura, o indivíduo abandonou a bicicleta, entrou em uma residência, pulou muros e telhados de outras casas vizinhas e conseguiu fugir.

A bicicleta foi recuperada e entregue às vítimas na Delegacia de Polícia Civil.