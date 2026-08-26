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Colidiu em árvore

Fuga de abordagem acaba em acidente e drogas espalhadas pela pista em MS

Homem ficou preso às ferragens e sofreu várias fraturas; entorpecentes encontrados após o acidente ficaram sob responsabilidade da PRF

Redação O Pantaneiro

Publicado em 26/08/2026 às 16:10

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Motorista perdeu o controle do veículo durante a fuga e bateu contra uma árvore / Divulgação/Corpo de Bombeiros

Uma perseguição envolvendo a PRF (Polícia Rodoviária Federal) terminou em acidente e deixou um homem ferido nesta terça-feira (25), em uma estrada vicinal no sentido de Brasilândia, nas proximidades da ponte do Rio Verde de Mato Grosso. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle do veículo durante a fuga e bateu contra uma árvore.

Com o impacto da colisão, o homem ficou preso às ferragens e precisou ser retirado do automóvel por equipes de resgate. Duas equipes do Corpo de Bombeiros, utilizando duas viaturas, foram mobilizadas para realizar o atendimento e o desencarceramento.

O motorista apresentava diversas fraturas pelo corpo. Após ser retirado do veículo, ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Durante o atendimento à ocorrência, os bombeiros constataram, ainda, que havia grande quantidade de drogas sendo transportadas no automóvel. Com a força da batida, parte do material acabou se espalhando pelo chão.

Não foram divulgadas informações sobre a identidade do homem nem sobre seu estado de saúde após o encaminhamento ao hospital.

O material encontrado ficou sob responsabilidade da PRF, que deverá adotar as providências relacionadas à ocorrência.

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