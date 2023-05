Fugindo de abordagem, traficante morre em confronto com o Choque em Paranhos

Na manhã de segunda-feira, 15, traficante, ainda não identificado, morreu em um confronto com o Batalhão de Choque em uma área de mata da rodovia MS-295, em Paranhos. O comparsa, David da Costa Machado, de 19 anos, que estava em outro veículo, foi preso.

Ambos estavam transportando drogas e iniciaram a trajetória da carga em Mato Grosso do Sul com destino no Paraná. O jovem afirmou que foi contratado por R$ 7 mil.

Segundo informações da polícia, enquanto faziam patrulhamento na rodovia, David e o traficante passaram a mais de 100 km/h pelo bloqueio na rodovia e logo iniciou-se uma perseguição.

No primeiro momento, David que estava em um Renault Logan, acatou as ordens de abordagem e foi detido por uma equipe do Batalha de Choque. Porém, o segundo indivíduo continuou a fuga em um Ford Fiesta, não obedecendo às ordens de parada.

No entanto, em certo momento da fuga, o traficante abandonou o carro as margens da rodovia e seguiu com o plano de fugir, dessa vez a pé e portando uma arma em suas mãos.

Após ser alcançado, o suspeito tentou atirar contra a equipe de militares, que rapidamente conseguiram reagir e atingir o traficante. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Nos dois veículos foram encontrados tabletes de maconha, que pesaram mais de 490 kg. Os dois veículos foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Paranhos.