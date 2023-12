Fugitivo é preso em Rio Brilhante

Homem foi preso / Divulgação PMMS

Um homem foi capturado pela Polícia Militar em Rio Brilhante, após fugir pulando a grade de uma igreja no último domingo, 24. A prisão ocorreu nessa quinta-feira, 28.

Conforme informações do Topmidianews, os militares abordaram dois homens em uma moto durante uma ação policial no último domingo e, um dos indivíduos, fugiu, abandonando a moto e pulando a grade da igreja matriz da cidade.

Porém, ontem, o fugitivo acabou sendo encontrado pelos policiais militares no Bairro Nova Rio Brilhante. Novamente o homem tentou fugir da equipe, pegando sentido ao Assentamento Fortuna, porém, durante a fuga, acabou perdendo a direção do veículo e colidiu com a cerca de uma fazenda.

A equipe realizou rapidamente a abordagem policial para verificar se o indivíduo estava ferido, porém, estava ileso. O homem foi preso e encaminhado à delegacia para serem tomadas as medidas criminais e administrativa pertinentes.