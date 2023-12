Funcionário da Assistência Social de Dois Irmãos do Buriti ameaça espancar colega

Polícia Militar atendeu ocorrência / Divulgação

Um funcionário da Assistência Social de Dois Irmãos do Buriti, ameaçou espancar uma colega de trabalho, dentro da secretaria.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima que também é funcionária do local foi à secretaria para conversar com a titular da pasta.

Em determinado momento, o funcionário se exaltou e chegou a ameaçar a colega falando que ia quebrar a cara dela. A Polícia Militar foi acionada para atender o caso e entrou em contato com a secretária Roseli da Silva Gomes.

Consta no boletim de ocorrência que Roseli disse ter medo de ficar a sós com a funcionária, pois a mesma já teve problemas em outros setores da prefeitura, e já tem boletim de ocorrência em desfavor.

Segundo o relato de Roseli, o funcionário só a protegeu e a mulher já vem ameaçando a mesma através de telefonemas dizendo que vai agredi-la.

Questionado pelos policiais, o homem informou que em nenhum momento tentou agredi-la, porem abriu a porta que a mulher estava fechando para ficar a sós com a secretária, empurrando com força a porta.

Diante dos relatos, aos três envolvidos foram encaminhados ate a delegacia de policia local para a tomada das devidas providencias cabíveis.