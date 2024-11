Funcionário de empresa perde controle de direção e capota carro em rodovia

Carro parou com as rodas para cima / Cenário MS

Um homem de 33 anos, motorista de uma Fiorino, ficou gravemente ferido, nessa terça-feira (19), na MS-338, entre as cidades de Bataguassu e Santa Rita do Pardo, após perder o controle da direção do carro e capotar na rodovia.

A vítima estava no carro da empresa quando o acidente aconteceu. Após a capotagem, o veículo parou às margens da rodovia com duas rodas para o alto, segundo o site Cenário MS.

Outros condutores que passavam pelo local acionaram o Corpo de Bombeiros, que resgatou e encaminhou o homem até a Santa Casa de Bataguassu.

O rapaz contou aos militares que o carro percorreu cerca de 100 metros na vegetação, antes de capotar e bater em árvores.

O trânsito na região ficou parcialmente interditado até a retirada do automóvel.

O estado de saúde dele não foi atualizado.