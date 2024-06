Funcionário de parque que estuprou mulher é preso em MS

Operação da Polícia Civil / Divulgação



Um crime bárbaro chamou a atenção das autoridades policiais no município do interior de Mato Grosso do Sul, no último fim de semana. Um homem de 27 anos, funcionário de um parque itinerante, invadiu uma residência localizada no centro da cidade e estuprou uma mulher com idade entre 30 e 40 anos.

Segundo a Polícia Civil, por volta das 3h da madrugada, o autor entrou pela porta dos fundos da casa da vítima, que estava dormindo, acordando com o criminoso segurando o rosto dela para que ela não gritasse.

Ele começou a perguntar se tinha mais alguém na casa ou se ia chegar alguma pessoa e então, de posse de uma faca, obrigou a vítima a tirar a roupa e a estuprou. Desesperada, a vítima pediu que ele não fizesse isso com ela, tendo em vista que ela é religiosa e não queria levar esse trauma para a sua vida, mas mesmo ela tendo implorado, o indivíduo continuou forçando o ato sexual.

O homem limpou a vítima com uma fronha e fez ela se lavar, para eliminar vestígios que pudessem identificá-lo. Além disso, limpou as maçanetas da porta para não ser identificado por digitais.

"Em seguida, o autor levou a vítima até a sala, fez ela sentar ao lado dele no sofá e tentou acalmá-la e passou a tentar justificar os motivos pelos quais ele era desta forma. Disse que não tinha pai e que a mãe dele toda vida trabalhou fora e que como ele não podia ter uma família, com mulher e filhos, ele fazia isso. E que também colocou culpa no sistema político, que segundo ele, é tudo corrupto e por isso ele era assim", citou a polícia.

Ainda conforme a denúncia, o homem teria a ameaçado. Assustada, ela chamou uma amiga, que a levou ao médico e a delegacia. Após o registro do boletim, a polícia passou a investigar e prendeu o rapaz poucas horas depois do crime.

*A identificação da cidade será restrita em respeito à vítima.