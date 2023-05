Funcionário é preso por corrupção em processos de emissão de RG em Corumbá

Suspeito foi preso / Diário Corumbaense

Homem de 38 anos foi preso pela Polícia Civil, na terça-feira, 23 de maio, pelo crime de corrupção passiva em Corumbá.

Segundo o Diário Corumbaense, o suspeito era funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviço para o Governo do Estado, no Instituto de Identificação e realizava atendimento no órgão onde são emitidas as cédulas de identidade para a população.

A prisão dele ocorreu após denúncias de cobranças indevidas, encaminhadas à equipe de investigação da Primeira Delegacia de Polícia Civil de Corumbá. Foram realizados levantamentos de inteligência e investigações que resultaram na prisão em flagrante do indivíduo.

O esquema

Segundo as investigações, o método utilizado pelo acusado se apoiava em uma brecha no sistema quando o requerente era isento de taxa. Ele retinha os valores, mas mandava normalmente para o sistema o prontuário da pessoa enquadrada como gratuita.

Quando uma terceira pessoa vinha emitir a segunda via, que cabe pagamento de taxa, ele utilizava as guias pagas pelos requerentes isentos, as lançava no sistema e negociava os valores via WhatsApp para receber o dinheiro cobrado diretamente na chave Pix indicada por ele.

Uma vítima compareceu ao instituto e foi atendida pelo suspeito que lhe passou um número de telefone WhatsApp a fim de tirar dúvidas.

Nas conversas, por meio do aplicativo, ele afirmava que o prazo de emissão do RG seria em torno de 20 a 25 dias e que custaria R$ 189,98. Em seguida, dizia que existia uma "forma alternativa”, caso a vítima realizasse o pagamento de R$ 150,00 pelo Pix.

No interrogatório, o suspeito confessou a prática criminosa e foi indiciado pelo crime de corrupção passiva, que prevê pena de reclusão de 2 a 12 anos, além de multa. "Semanalmente, ele disse que fazia o esquema cinco ou seis vezes e conseguia obter cerca de 1 mil reais", disse a este Diário o delegado da 1ª DPC, Fillipe Araújo Izidio Pereira.

Ele está preso na delegacia e aguarda audiência de custódia, quando o poder judiciário decidirá se responderá ao processo preso ou em liberdade.