Funcionário é preso por furto de ferramentas em Bonito

Divulgação

Na manhã desta quinta-feira, uma equipe policial foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em uma empresa localizada em Bonito, Mato Grosso do Sul.

Ao chegar ao local, os policiais foram recebidos pelo encarregado de mecânica da empresa, que relatou ter sido informado pelo segurança noturno sobre o ocorrido.

De acordo com as informações repassadas, através das câmeras de segurança foi possível identificar um funcionário da própria empresa como o autor do furto. Diante dessas evidências, a equipe policial iniciou diligências nas proximidades com o objetivo de localizar o suspeito.

A empresa foi orientada a registrar um boletim de ocorrência, formalizando o furto. Durante as buscas, os policiais conseguiram localizar o suspeito em uma residência na cidade. Ao ser abordado, o homem confessou o crime, admitindo que havia vendido duas das ferramentas subtraídas, mas afirmou desconhecer a identidade dos compradores.

O suspeito também revelou que havia deixado outra ferramenta na casa de uma amiga. Seguindo as informações fornecidas, os policiais se deslocaram até o endereço indicado, onde a moradora afirmou não saber que o item era proveniente de furto.

Ela explicou que o suspeito, seu amigo, havia pedido para que ela guardasse a ferramenta em sua casa. A moradora, então, entregou voluntariamente o equipamento aos policiais.

O autor do furto foi encaminhado à delegacia.