Funcionário encontra gado morto com sinal de tiro na cabeça na BR 262

Ilustrativa

Proprietária de uma fazenda que fica na região da margen da br 262,procurou a polícia civil, no fim da manhã de ontem, 30.



Um funcionário do local deu falta de um gado de cor branca e quando saiu para procurar encontrou o animal morto com um tiro na testa.



O caso foi levado até a delegacia da cidade aonde vai investigado como tentativa de furto de abigeato - roubo de gado-.



A vítima ainda ressaltou que outras vezes já haviam tentado entrar na fazenda co a intenção de roubar.