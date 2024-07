Funcionários são presos após furtar R$ 10 mil em produtos em Campo Grande

Prisão feita pela Polícia Civil / Divulgação

Nesta segunda-feira, 15, equipes da 2ª Delegacia de Polícia, desmantelaram um grupo criminoso de funcionários que praticava furtos em uma empresa responsável pelo transporte de compras online na capital e no interior do estado. Os suspeitos aproveitavam seu acesso ao sistema e ao depósito para roubar joias, celulares, roupas, alimentos e produtos de perfumaria.

De acordo com as investigações, os suspeitos utilizavam o acesso ao sistema para dar baixa nas mercadorias, fazendo com que parecesse que tinham sido entregues. Além disso, os objetos erradamente enviados para o depósito na capital e não destinados eram alvos dos criminosos, ficando lá por meses sem serem devidamente destinados.

Uma das funcionárias identificadas na investigação admitiu ter furtado celulares e joias, que foram revendidos em joalherias ou derretidos. Somente no último mês, estima-se que ela tenha roubado cerca de R$ 10 mil em produtos, vendidos por metade do preço registrado na nota fiscal.

A investigação continua na delegacia para reunir mais evidências contra o grupo e recuperar os itens furtados. Parte dos suspeitos já teve seus contratos rescindidos, porém, como não foram pegos em flagrante, permanecem em liberdade.