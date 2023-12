Funileiro é preso por decapitar traficante em 2019

Edição MS

O funileiro Agnaldo dos Santos Miranda, 33 anos, foi preso na noite de sexta-feira (29) durante blitz realizada pela Polícia Militar e o Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), em Nova Alvorada do Sul. Em abril deste ano, ele foi condenado a 11 anos de prisão por decapitar o traficante Eliel de Jesus em 2019, conforme o Campo Grande News.

Segundo o portal Alvorada Informa, a blitz foi realizada na Avenida Jofre de Araújo. Agnaldo chegou a fugir durante a abordagem e invadiu uma casa, mas acabou preso.

Contra ele havia um mandado de prisão por estupro e por ter rompido a tornozeleira eletrônica.

O funileiro então foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil da cidade e está a disposição da Justiça.

Não foram divulgados detalhes sobre o caso de estupro que ele é suspeito.

Decapitação - O crime ocorreu na noite de 5 de maio de 2019, por volta das 22h, nas proximidades do cruzamento da Rua Água Viva com a Avenida Alceu Alves da Costa, no Bairro Nova Coxim, em Coxim.