Furto de capacetes é registrado em Anastácio

Delegacia de Anastácio / O Pantaneiro, Arquivo

Segundo informações do boletim de ocorrência, criminosos invadiram o local e levaram dois capacetes novos da marca LS2, modelos FF358 Tank Camuflado Preto/Roxo e FF358 Xdron Branco/Laranja/Azul.

Na madrugada desta terça-feira (19), uma residência localizada no bairro Jardim Campanário, em Anastácio, foi alvo de furto.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Anastácio. A perícia esteve no endereço durante a manhã para dar início às investigações.

De acordo com informações apuradas, a motocicleta que estava na propriedade não chegou a ser levada porque o portão do imóvel estava trancado.

A Polícia Civil orienta que, caso alguém receba oferta de capacetes com essas características em condições suspeitas, não efetue a compra e entre em contato pelos canais oficiais de denúncia.

