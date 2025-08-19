Acessibilidade

19 de Agosto de 2025 • 16:54

Policial

Furto de capacetes é registrado em Anastácio

A perícia esteve no endereço durante a manhã para dar início às investigações

Redação

Publicado em 19/08/2025 às 15:22

Delegacia de Anastácio / O Pantaneiro, Arquivo

Na madrugada desta terça-feira (19), uma residência localizada no bairro Jardim Campanário, em Anastácio, foi alvo de furto.

Segundo informações do boletim de ocorrência, criminosos invadiram o local e levaram dois capacetes novos da marca LS2, modelos FF358 Tank Camuflado Preto/Roxo e FF358 Xdron Branco/Laranja/Azul.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Anastácio. A perícia esteve no endereço durante a manhã para dar início às investigações.

De acordo com informações apuradas, a motocicleta que estava na propriedade não chegou a ser levada porque o portão do imóvel estava trancado.

A Polícia Civil orienta que, caso alguém receba oferta de capacetes com essas características em condições suspeitas, não efetue a compra e entre em contato pelos canais oficiais de denúncia.

