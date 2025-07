Furtos em série mobilizam PM em Aquidauana e Anastácio

Divulgação

A Polícia Militar registrou uma série de furtos entre os dias 18 e 21 de julho nas cidades de Aquidauana e Anastácio, todas atendidas pelo 7º BPM. As ações resultaram em prisões em flagrante e na recuperação de objetos subtraídos.

Em Aquidauana, um homem de 29 anos foi preso durante a madrugada de domingo (20), após invadir um supermercado localizado na região central da cidade. Ele arrombou a janela do escritório e furtou R$ 1.313 em dinheiro. A equipe da Força Tática foi acionada e conseguiu localizar o suspeito escondido no telhado do prédio.