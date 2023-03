Fusca bate de frente com carreta e mata motorista de 59 anos na BR-267

Equipe em combate ao incêndio / (Foto: Rones Cezar/Alvorada Informa)

Dalcio Calves Teixeira, de 59 anos, morreu na noite de sábado (18) ao bater de frente com o Fusca que dirigia em uma carreta na BR-267, próximo ao distrito de Pana, em Nova Alvorada do Sul,

Conforme o site Alvorada Informada, o motorista morreu no local, ficando preso às ferragens. O veículo pegou fogo no meio da pista, sendo necessário socorro do Corpo de Bombeiros, caminhão pipa, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar.

Ainda não se sabe o que teria ocasionado o acidente, moradores informaram que uma mulher dirigia a carreta, mas ela não sofreu ferimentos graves.