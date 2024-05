Gado é furtado de fazenda em Corumbá e encontrado em Coxim

Avaliados em R$ 45 mil, 27 novilhas foram furtadas de uma fazenda de Corumbá na semana passada. Um homem foi preso e a Polícia Civil investiga mais pessoas envolvidas no crime.

O dono dos animais denunciou o furto na sexta-feira (24), e desde então, equipes da Deleagro (Delegacia Especializada de Combate à Crimes Rurais e Abigeato) passaram a fazer diligencias sendo que no mesmo dia, policiais civis identificaram um caminhão utilizado no transporte de gado.

No sábado, os policias encontraram os gados em uma propriedade rural de Coxim. Um dos suspeitos pelo furto, 26 anos, já foi identificado. Mais pessoas estão envolvidas no crime e as investigações ainda estão em andamento, segundo o Campo Grande News.

O veículo e os animais foram recuperados e entregues a vítima.