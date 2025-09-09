Acessibilidade

09 de Setembro de 2025 • 13:55

Gaeco deflagra operação contra organização criminosa em Terenos

Entre os alvos, está o prefeito de Terenos Eduardo Henrique Wancura Budke

Da redação

Publicado em 09/09/2025 às 10:58

Atualizado em 09/09/2025 às 11:04

Gaeco cumpre mandados em MS / MPMS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da Procuradoria-Geral de Justiça e com apoio do Gaeco e do GECOC, deflagrou na manhã desta terça-feira (9) a Operação Spotless, que cumpriu 16 mandados de prisão preventiva e 59 de busca e apreensão nos municípios de Terenos e Campo Grande.

As ordens judiciais foram expedidas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Entre os alvos, está o prefeito de Terenos Eduardo Henrique Wancura Budke.

As investigações apontam a existência de uma organização criminosa voltada à prática de crimes contra a Administração Pública em Terenos, liderada por um agente político que atuava como principal articulador do esquema. O grupo utilizava servidores públicos corrompidos para fraudar licitações, direcionando contratos a empresas do esquema mediante editais moldados e simulação de concorrência. Apenas no último ano, os contratos suspeitos ultrapassaram R$ 15 milhões.

O esquema envolvia ainda o pagamento de propina a servidores para atestar falsamente o recebimento de produtos e serviços, além de acelerar os trâmites de pagamento de notas fiscais decorrentes dos contratos.

As apurações se basearam em provas obtidas em fases anteriores, incluindo conteúdos de celulares apreendidos na Operação Velatus, que revelaram o funcionamento do grupo criminoso e levaram à identificação do líder.

A Operação Spotless contou com apoio operacional do Batalhão de Choque e do Batalhão de Operações Especiais (Bope). O nome faz referência à necessidade de que os processos de contratação pública sejam realizados sem manchas ou máculas.

ÚLTIMAS

Projeto SIGA-MS

MS bate recorde na produção de milho e supera 14 milhões de toneladas

A produção passou de uma projeção inicial de 10,1 milhões de toneladas para 14,2 milhões, refletindo uma revisão significativa baseada principalmente no ganho de produtividade.

Inmet

Terça amanhece nublada e com chuvas em Aquidauana

Máxima chega aos 38ºC na cidade e região

