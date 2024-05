Gaeco realiza busca em fornecedora de uniformes do Aquidauanense

Divulgação

Na manhã de hoje, 21, o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) cumpriu mandado de busca e apreensão na unidade da Invictus Sports, em Dourados para apurar desvio de R$ 6 milhões na FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul).

A Invictus Sports é nome fantasia da pessoa jurídica “Patrícia Gomes de Araújo Ltda.”, em atividade desde 2017. A empresa fabrica uniformes esportivos e empresariais.



A empresa fornece desde 2019 uniformes para o Aquidauanense, entre outros clubes do Mato Grosso do Sul.

Entretanto, o dono de fato da empresa é Marco Antônio de Araújo. Ele acompanhou as buscas do Gaeco. O celular do empresário e documentos foram apreendidos.

Sobre a Operação Cartão Vermelho:



O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), deflagrou, na manhã desta terça-feira (21/05), a Operação Cartão Vermelho, com o intuito de desbaratar organização criminosa voltada à prática de peculato e demais delitos correlatos, no âmbito da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul – FFMS.

Durante 20 (vinte) meses de investigação, foi constatado que se instalou, na Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, uma organização criminosa, cujo principal objetivo era desviar valores, sejam provenientes do Estado de Mato Grosso do Sul (via convênio, subvenção ou termo de fomento) ou mesmo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em benefício próprio e de terceiros.

Uma das formas de desvio era a realização de frequentes saques em espécie de contas bancárias da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul – FFMS, em valores não superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para não alertarem os órgãos de controle, que depois eram divididos entre os integrantes do esquema.

Nessa modalidade, verificou-se que os integrantes da organização criminosa realizaram mais de 1.200 (um mil e duzentos) saques, que ultrapassaram o montante de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).



Ao todo, os valores desviados, no período de setembro de 2018 até fevereiro de 2023, da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul superaram a casa dos R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais).

A operação “Cartão Vermelho” é voltada ao cumprimento de 7 (sete) mandados de prisão preventiva, além de 14 (quatorze) mandados de busca e apreensão, nos municípios de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas.

Na data de hoje, equipes da Polícia Militar prestaram apoio operacional ao GAECO. A operação contou também com a participação de representantes da Comissão de Defesa e Assistência das Prerrogativas dos Advogados de Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil.

No curso das diligências, até agora foram apreendidos mais de 800 mil reais.

O nome da operação, Cartão Vermelho, é autoexplicativo e faz alusão ao instrumento utilizado pelos árbitros para expulsar os jogadores que cometem faltas graves durante as partidas de futebol.