Gambá é resgatado pela PMA dentro de residência

Animal estava sem ferimentos e voltou para natureza / (Foto: Divulgação)

Uma moradora de 46 anos, no Centro de Corumbá, foi surpreendida com um gambá dentro de casa. Ela acionou a PMA (Polícia Militar Ambiental) para resgate, na Rua 7 de setembro.

Conforme a PMA, a mulher ficou preocupada com a vida do animal, pois ele poderia ser atacado com os cães da família.

Os Policiais estiveram no local e com uso de um puçá e uma luva especial capturaram o gambá. O animal foi encaminhado a um médico veterinário, que avaliou estar bem de saúde e sem ferimentos e, então, os Policiais realizaram a soltura do bicho em seu habitat, em uma área de vegetação distante do centro urbano.