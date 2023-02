Garotas de programas são presas após 'arrastão' no trânsito

A DERF (Delegacia Especializada na Repressão aos Roubos e Furtos), prendeu na segunda-feira (13), três travestis, em Campo Grande, acusadas de terem praticado pelo menos oito assaltos, na região central da Capital, entre maio de 2022 e janeiro de 2023.

Segundo apurado pela DERF, as três, de 25,28 e 29 anos, trabalhavam como garotas de programa e agiam de forma idêntica. Elas atuavam na Avenida Costa e Silva e abordavam veículos preferencialmente ocupados apenas pelo motorista, no momento em que eles reduziam a velocidade para atravessar os cruzamentos.

Desse modo, as travestis adentravam no veículo e, mediante violência e grave ameaça exercida com facas, subtraíram aparelhos celulares, dinheiro e cartões bancários, obrigando as vítimas a fornecerem senhas e realizarem transferências bancárias.

Após investigação policial, a polícia identificou duas delas e as prenderam, que admitiram envolvimentos nos crimes, afirmando que estavam sob o efeito da abstinência de drogas, no momento das ações delituosas.

Já a terceira autora, de 25 anos, permanece foragida e são realizadas diligências para capturá-la.