Garoto de 9 anos é atropelado por carro em frente de escola na fronteira

Menino de nove anos foi atropelado por um carro, na manhã desta sexta-feira, 23, em Ciudad del Este, no Paraguai, país que faz fronteira com Mato Grosso do Sul. O garoto estava em frente a uma escola.

Conforme o RD Nacionales, a criança passava pela Avenida Eugênio A. Garay, onde há uma lombada, quando foi atingido pelo automóvel.

Ainda segundo o site local, a condutora, de 43 anos, parou para auxiliar a vítima e o levou ao Hospital Regional. A notícia é que os ferimentos na criança foram sem gravidade e o quadro de saúde é estável.